FW-EN: BAB A1 - Verkehrsunfall, eingeklemmte Person

Schwelm (ots) - Um 13:00 Uhr wurde die Feuerwehr zur BAB A1 Fahrtrichtung Bremen im Bereich der Abfahrt zur BAB A43 alarmiert. Dort war ein mit 2 Insassen besetzter PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt.

Kurz nach dem Eintreffen stanf fest, dass niemand im Fahrzeug eingeklemmt war. Die beiden Insassen des PKW wurden bei dem Unfall leichtverletzt und von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgt und anschliessend mit zwei Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Am Unfallfahrzeug wurde die Batterie abgeklemmt. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben und der Einsatz um 14:15 Uhr beendet.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 16 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der so genannten Tagesmelderschleife, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung.

