FW-EN: Ausgelöster Rauchmelder Friedrich-Ebert-Str.

Schwelm (ots) - Am Donnerstagmorgen(02.02.2017) wurde die Feuerwehr um 08:21Uhr in die Friedrich-Ebert-Str. alarmiert. Dort hatte in einer Wohnung im 2. OG eines Mehrfamilienwohnhauses ein Rauchmelder ausgelöst.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Rauchmelder bereits verstummt. Zur Kontrolle wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Ein Feuer wurde nicht gefunden, der Rauchmelder hatte augenscheinlich in Folge eines technischen Defektes ausgelöst. Der Einsatz wurde beendet und die Einsatzstelle an die Hausbewohner übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 14 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der so genannten Tagesmelderschleife sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz konnte um 09:00 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell