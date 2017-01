FW-EN: Gasgeruch Blücherstr.

Schwelm (ots) - Zum dritten Einsatz des Tages musste die Feuerwehr Schwelm am Dienstag (31.01.2017) um 19:02 Uhr ausrücken. In einem Mehrfamilienwohnhaus in der Blücherstr. wurde ein Gasgeruch aus dem Keller gemeldet.

Das Haus wurde geräumt und ein Angriffstrupp unter Atemschutz ging zur Erkundung mit Messgerät in den Kellerbereich vor. Die Feuerwehr konnte mit ihren Messgeräten kein Gas detektieren. Die Einsatzstelle wurde an den Rufbereitschaftsdienst der AVU Netz GmbH als zuständigen Gasversorger und die Hausbewohner übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 6 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war gegen 19:45 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell