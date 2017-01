FW-EN: KORREKTUR - Brandmeldealarm Seniorenwohnheim

Schwelm (ots) - In der heute veröffentlichten Mitteilung zum Brandmeldealarm in einem Seniorenwohnheim hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Die Einsatzstelle befand sich in der Döinghauser Str. und NICHT wie fälschlicherweise angegeben in der Straße Am Ochsenkamp. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

