FW-EN: Rauchentwicklung Hothausstr.

Schwelm (ots) - Am Sonntagvormittag (29.01.2017) um 12:06 Uhr wurde die Feuerwehr in die Holthausstr. alarmiert. Dort sollte Rauch aus einer Wohnung in einem leerstehenden Gebäudekomplex entweichen.

Vor Ort stellten die EInsatzkräfte schnell fest, dass Laub in einem Lichtschacht brannte. Das Feuer wurde mit Hilfe einer Kübelspritze und 10 l Wasser schnell abgelöscht. Da der Kellerbereich des Gebäudes verraucht war, verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang, kontrollierten den Bereich und belüfteten den Keller. Nach einer abschliessenden Kontrolle konnte der Einsatz gegen 13:15 Uhr beendet werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 27 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell