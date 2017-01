FW-EN: Hubschrauberlandung und Türöffnung

Schwelm (ots) - Am Freitagvormittag (27.01.2017) um 10:40 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst mit dem Stichwort "Nicht mehr ansprechbare Person hinter verschlossener Wohnungstür" in die Hagener Str. alarmiert.

Nachdem die Kräfte vor Ort waren wurde die Wohnungstür mit Spezialwerkzeug geöffnet und der Patient von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgt. Da zu medizinischen Behandlung kein bodengebundener Notarzt verfügbar war, wurde der Notarzt per Rettungshubschrauber zugebracht. Hierzu sicherte die Feuerwehr die Landung des Rettungshubschraubers am Helios Klinikum in Schwelm ab und brachte den Notarzt anschließend vom Landeplatz zur Einsatzstelle. Nach der notärztlichen Versorgung des Patienten wurde dieser in ein Schwelmer Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr war zur Unterstützung des Rettungsdienstes mit 3 Einsatzfahrzeugen und 7 Einsatzkräften im Einsatz. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Hausbesatzung sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war um 12:05 Uhr beendet, nachdem der Rettungshubschrauber wieder sicher gestartet war.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell