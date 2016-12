FW-EN: Vier Einsätze am Heiligabend

Schwelm (ots) - Am Heiligabend musste die Feuerwehr Schwelm viermal zu Einsätzen ausrücken.

Um 08:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Seniorenwohnheim am Ochsenkamp alarmiert, dort hatte die Brandmeldeanlage Feueralarm ausgelöst. Nach einer umfassenden Erkundung des gemeldeten Bereiches konnte der Einsatz abgebrochen werden, da die Auslösung aufgrund eines technischen Problems der Brandmeldeanlage erfolgte. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war gegen 08:30 Uhr beendet.

Um 11:10 Uhr wurde eine Ölspur an der Rennbahn gemeldet. Zu der Einsatzstelle rückte die hauptamtliche Wachbesatzung mit einem Kleineinsatzfahrzeug aus. Vor Ort wurde eine etwa 25m lange und 1m breite Kraftstoffspur von den beiden Einsatzkräften abgebunden. Der Einsatz war gegen 11:25 Uhr beendet.

Um 13:05 Uhr wurde die Feuerwehr in die Kaiserstr. alarmiert. Dort steckte ein Aufzug fest und 2 Personen waren in der Kabine eingeschlossen. Zu der Einsatzstelle rückte die hauptamtliche Wachbesatzung mit dem Rüstwagen sowie ein Rettungswagen aus. Die Einsatzkräfte öffneten die Kabine und befreiten die beiden unverletzten Personen. Der Einsatz war um 13:25 Uhr beendet.

Um 21:36 Uhr war für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Heiligabend im Kreis der Familie beendet. Die Feuerwehr wurde erneut zu dem Seniorenwohnheim am Ochsenkamp alarmiert, dort hatte wieder die Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Bereich wurde wie am Morgen ohne Ergebnis erkundet und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen übergeben. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Dieser letzte Einsatz des Tages war gegen 22:10 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell