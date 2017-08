FW-EN: Betriebsmittelaustritt aus LKW

Ennepetal (ots) - Am 09.08.2017 um 05:42 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Ennepetal in die Katzbachstraße aus. Aus einem defekten LKW liefen Betriebsmittel aus; diese verunreinigten die Fahrbahn auf einer Länge von ca. 300 Metern. Aufgrund der Ausmaße wurde zusätzlich der Gerätewagen GEFAHRGUT nachgefordert. Die 6 Feuerwehrbeamten streuten die Betriebsmittelspur mit Bindemittel ab, stellten 2 Ölwarnschilder auf und forderten zwecks Aufnahme des kontaminierten Bindemittels die Kehrmaschine des städt. Betriebshof nach. Mit Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei endete dieser Einsatz um 07:14 Uhr.

