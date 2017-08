FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

Ennepetal (ots) - Am 08.08.2017 um 18:34 Uhr erhielt die Feuerwehr Ennepetal Kenntnis über einen "ausgelösten Heimrauchmelder" in einer Wohnung an der Milsper Strasse, worauf von der Feuer- und Rettungswache Ennepetal der hauptberufliche Löschzug mit Hilfeleistungslöschfahrzeug, Drehleiter sowie dem Rettungswagen ausrückte. Nach kurzer Erkundung durch den Einsatzleiter ergab diese, daß es sich bei dem vermeintlichen Alarm eines Rauchmelders um den Alarmton eines Hausnotrufgerätes handelte, welches versehentlich und auch unbemerkt von der Wohnungsinhaberin ausgelöst wurde. Diesen Alarmton deuteten Passanten vor dem Haus als den Ton eines Heimrauchmelders. Nach kurzer Erläuterung an die , aufgrund des vor ihrem Haus stehenden Feuerwehrfahrzeugaufgebotes , völlig verdutzten Wohnungsinhaberin und Rückstellung des Alarms am Hausnotrufgerät wurde der Einsatz um 19:04 Uhr beendet. Mitalarmiert waren jeweils die Löschgruppenfahrzeuge der Löscheinheiten Voerde und Oberbauer der freiwilligen Feuerwehr Ennepetal; hier eingesetzt waren insgesamt 19 Kräfte der Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell