FW-EN: Rauchentwicklung aus Wohnung

Ennepetal (ots) - Am 08.08.2017 um 12:36 Uhr rückte der hauptberufliche Löschzug der Feuerwehr Ennepetal mit Einsatzleitwagen, Hilfeleistungslöschfahrzeug, Drehleiter sowie einem Rettungswagen zu einer gemeldeten "Rauchentwicklung aus Wohnung" in die Bachstraße aus; unterstützt von Kräften der freiwilligen Feuerwehr Ennepetal (Löscheinheit Voerde) mit 2 Löschfahrzeugen. Die Erkundung ergab, daß sich die Wohnungsinhaberin ausgesprerrt hatte und noch Essen auf dem Herd stand. Da sich die Wohnung im Erdgeschoss befand und zudem die Balkontüre offen stand, konnte der Angriffstrupp zeitnah unter Nutzung einer tragbaren Leiter mit Kleinlöschgerät die Wohnung betreten und das Essen vom Herd nehmen. Nach querlüften der Wohnung konnte dieser Einsatz mit Übergabe der Wohnung an die Mieterin bereits um 13:12 Uhr beendet werden. Hier eingesetzt waren insgesamt 26 Kräfte der Feuerwehr Ennepetal.

