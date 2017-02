FW-EN: First Responder

Ennepetal (ots) - Am Mittwoch, den 01.02.2017, um 09:03 und 10:45 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren First Responder Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und 4 Einsatzkräften aus. An den Einsatzstellen wurden die Patienten erstversorgt und dem Rettungsdienst übergeben. Die Einsätze endeten um 09.27 Uhr und 11:12 Uhr.

