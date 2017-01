FW-EN: Medizinische Erstversorgung

Ennepetal (ots) - Am 31.01.2017 um 19:09 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Ennepetal zu einem medizinischen Notfall in die Gasstraße alarmiert; zeitnah war kein Rettungsmittel im Stadtgebiet verfügbar. Die 5 Feuerwehrbeamten fanden eine sogenannte "hilflose Person" vor, so daß sich die weiteren Maßnahmen der Einsatzkräfte lediglich auf die Betreuung dieser Person beschränkten; nach eintreffen eines Krankenwagens sowie der Polizei wurde der Patient an die vorgenannten Fahrzeugbesatzungen übergeben und die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten um 19:55 Uhr wieder ihre Wache anfahren.

