FW-EN: Medizinische Erstversorgung

Ennepetal (ots) - Am 31.01.2017 um 09:59 Uhr kam es in einem Ennepetaler Alten- und Pflegeheim zu einem medizinischen Notfall. Da zeitnah im Stadtgebiet kein Rettungsmittel verfügbar war, rückte von der Feuer- und Rettungswache Ennepetal das Hilfeleistungslöschfahrzeug aus, deren 5 Feuerwehrbeamte den Patienten medizinisch erstversorgten und an die später eintreffende Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr Hagen übergaben. Dieser Einsatz wurde um 10:41 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell