FW-EN: Häuslicher Rauchmelder und Türöffnung

Ennepetal (ots) - Am Freitag den 27.01.2017 um 07:50 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Loher Strasse alarmiert. Vor Ort konnte jedoch, nach ausführlicher Erkundung, keine Feststellung gemacht werden. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen. Es waren von der Hauptamtlichen Wache ein Einsatzleitwagen, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und eine Drehleiter vor Ort. Weiterhin ein Rettungswagen und die Polizei. Um 11:03 Uhr ging erneut ein Alarm ein. Wieder ging es in die Loher Strasse. Hier befand sich eine Person in Ihrer Wohnung in einer hilflosen Lage. Die Feuerwehr konnte schadenfrei über ein gekipptes Fenster in die Wohnung gelangen und dem Rettungsdienst die Tür öffnen. Es war ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptamtlichen Wache im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell