FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots) - Am Dienstag, den 24.01.2017 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 11:07Uhr zu einem Brandmeldealarm in die Pregelstrasse alarmiert. Der Betrieb wurde durch die Feuerwehr kontrolliert. Durch Arbeiten im Betrieb wurde die Brandmeldeanlage versehentlich ausgelöst . Die Feuerwehr war mit Einsatzleitwagen, Hilfeleistungslöschfahrzeug , Drehleiter und acht Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz endete um 11:34 Uhr. Um 12:59 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Brandmeldealarm zur Breckerfelder Strasse alarmiert. In einer Maschine gab es eine Stichflamme. Die CO2 Löscheinrichtung der Maschine konnte den Brand sofort löschen. Der Betrieb wurde belüftet und die Maschine mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Es waren vier Fahrzeuge und 16 Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 13:46 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell