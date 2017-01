FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots) - Am Mittwoch, den 18.01.2017 um 23:58 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer automatischen Feuermeldung in einem Industriebetrieb in Oelkinghausen alarmiert. Die insgesamt 6 mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter und einem Rettungswagen ausgerückten Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Die ebenfalls mitalarmierte Löschgruppe Külchen konnte im Gerätehaus verbleiben. Für die Feuerwehr Ennepetal endete dieser Einsatz am 19.01.2017 um 00:43 Uhr

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell