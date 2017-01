FW-EN: Brennt Mülleimer und Gasgeruch

Ennepetal (ots) - Am 17.01.2017 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 19:20 Uhr zur Rüggeberger Straße gerufen. Dort brannte ein Mülleimer an einer Haltestelle, dieser wurde abgelöscht und der Einsatz für die vier Einsatzkräfte endete um 19:42 Uhr. Weiter ging es um 19:55 Uhr zu einem Gasgeruch im Keller eines Mehrfamilienhauses in die Südstraße. Das Mehrfamilienhaus wurde mit einem Gaswarngerät ohne Feststellung kontrolliert. Mitarbeiter der AVU waren vor Ort und überprüften ebenfalls die Gasversorgung im Haus. Der Einsatz endete um 20:38 Uhr. Es waren 17 Einsatzkräfte und fünf Fahrzeuge vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell