FW-EN: Tier in Notlage

Ennepetal (ots) - Am Donnerstag, den 12.01.2017 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 19:51 Uhr zu einem Tier in Notlage gerufen. Ein verletzter Hund wurde mit einem Tragetuch von den Bahngleisen gerettet und erstversorgt. Anschließen wurde der Hund in eine Tierklinik gebracht. Für die 4 Feuerwehrleute des Hilfeleistungslöschfahrzeugs endete der Einsatz um 20:47 Uhr. Die beiden Feuerwehrleute, die den verletzten Hund in die Tierklinik brachten war der Einsatz um 21:50 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell