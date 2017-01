FW-EN: Amtshilfe für die Polizei

Ennepetal (ots) -

Am Dienstag den 10.01.2017 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 1:08 Uhr zu einer Amtshilfe für die Polizei gerufen. Bei einem Einbruch in ein Geschäft in der Neustraße wurde ein Fenster in ca 2m Höhe zerstört und sich darüber Zugang zum Gebäude verschaft. Der Polizei wurde eine Leiter zur Verfügung gestellt um das Gebäude zu betreten. Der Einsatz endete für die 4 Einsatzkräfte um 1:50 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell