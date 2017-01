FW-EN: First Responder Einsatz

Ennepetal (ots) - Am 08.01.2017 um 09:30 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Rettungsdiensteinsatz am Ravenschlag alarmiert. Es galt eine schnelle Erstversorgung eines Notfallpatienten zu leisten, da kein Rettungswagen in der Nähe des Einsatzortes verfügbar war. 3 Einsatzkräfte rückten mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug aus und versorgten den Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes . Der Einsatz endete um 10:18 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell