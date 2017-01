FW-EN: Rohrbruch

Ennepetal (ots) -

Am Mittwoch den 4.1.2017 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 5:35 Uhr zu einem Rohrbruch an der Herkeneggen. Im Bereich eines Hausanschlussschiebers war es zu einem Rohrbruch gekommen. Die Leitung wurde abgeschiebert und die Einsatzstelle an die AVU übergeben. Der Einsatz endete um 6:15 Uhr.

