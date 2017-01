FW-EN: Einsätze an Silvester und Neujahrsmorgen

Ennepetal (ots) -

An Silvester 2016 und dem darauf folgendem Neujahrsmorgen musste die Feuerwehr Ennepetal zu insgesamt 5 Einsätzen ausrücken. Am Nachmittag sollte Unrad in der Friedensstraße brennen, die vier Einsatzkräfte konnten sehr schnell einen Grill als "Übeltäter" ausfindig machn und brauchten nicht tätig werden. In den Abendstunden wurden vier Einsatzkräfte zu einer Türöffnung im Bereich Voerde Nord alarmiert. Die Tür konnte gewaltfrei geöffnet werden und der Patient konnte an den Rettungsdienst übergeben werden. Etwas später ging es wieder nach Voerde Nord. Am Bolzplatz brannte ein Papiercontainer. Dieser wurde abgelöscht und die anderen Container kontrolliert. Das neue Jahr startete für die Feuerwehr um 0:23 Uhr. In der Erlenstraße brannte eine Hecke und ein Holzschuppen. Die 14 Einsatzkräfte der Hauptwache und des Löschzuges Milspe Altenvoerde löschten die betroffenen Bereiche ab, öffneten mit einer Säge das Dach des Schuppens und kontrollierten die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera ab. Wie schon in der Erlenstraße lautete um 3:37 Uhr das Alarmstichwort "Laubenbrand" nur diesmal in der Fuhrstraße. Auch hier bekämpften 13 Einsatzkräfte der Hauptwache unde des Löschzuges Milspe Atenvoerde das Feuer und kontrollierten alles mit einer Wärmebildkamera. Positiv bleiben beim Jahreswechsel dieses Jahr die Reaktionen der Bürger den Einsatzkräften in Erinnerungen. Die Straßen wurden frei gemacht, "Raketenabschussbasen" sofort beiseite geräumt und es "verirrte" sich weder Knaller noch Raketen in Richtung der Einsatzkräfte. Danke dafür! Leider haben wir das auch schon anders erlebt!

