FW-EN: Die Feuerwehr ist präsent.

Hattingen (ots) - Jetzt auch auf Plakatmotiven, die für die Freiwillige Feuerwehr werben. In Kooperation mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales, dem Verband der Feuerwehren in NRW und den kommunalen Feuerwehren startete Ende Januar die Kampagne "Für mich - Für alle". In Hattingen ist die NRW-weite Werbekampagne auf 20 Großplakatwänden zu bestaunen.

Die Landesweiten Plakate sind nur der Auftakt einer riesigen Kampagne zur Mitgliedergewinnung der Freiwilligen Feuerwehren in NRW. Weitere Aktionen, vor allem über Social Media, werden im Laufe des gesamten Jahres folgen.

"Für mich - Für alle" spricht gezielt alle Menschen an, die sich zu einer ehrenamtlichen Aufgabe in einer Freiwillige Feuerwehr berufen fühlen. Alter, Herkunft und das Geschlecht spielen dabei keine Rolle.

Neben Teamfähigkeit, Engagement und Ehrgeiz ist eine gute physische und psychische Verfassung Voraussetzung.

Kurzinfo zur Feuerwehr Hattingen: Die Feuerwehr Hattingen besteht aus über 60 hauptamtlichen Kräften, 30 Rettungsdienstmitarbeitern und über 200 aktiven freiwilligen Einsatzkräften. Hinzu kommt eine starke Jugendfeuerwehr mit 60 Kindern und Jugendlichen sowie eine ca. 100 Mann und Frau starke Ehrenabteilung.

Weitere Informationen und Kontaktdaten gibt es unter www.feuerwehr-hattingen.de oder der Kampagnenseite www.freiwillige-feuerwehr.nrw

