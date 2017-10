POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Sande - Unfallverursacherin meldet sich - Polizei sucht das geschädigte Fahrzeug und Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - sande. Wie bei der Polizei am Dienstagvormittag, 10.10 2017, angezeigt wurde, kam es auf dem Gelände des Nordwestkrankenhauses im Bereich der Onkologie zu einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen soll am 04.10.2017 gegen 11 Uhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Peugeot seitlich in eine Parkbucht eingefahren sein und beim Einparken einen hinter ihr parkenden unbekannten Pkw touchiert haben. Die Anzeigeerstatterin gab an, dass es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen großen schwarzen Wagen handeln soll, der Pkw müsste im vorderen rechten Bereich beschädigt sein. Der Geschädigte und mögliche Zeugen, die nähere Angaben zum Unfall bzw. zum beschädigten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/91879-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell