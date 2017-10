POL-WHV: Wohnungseinbruch in Wilhelmshaven - Täter nutzten die Urlaubszeit aus

Wilhelmshaven (ots) - Bislang unbekannte Täter nutzen die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner des Einfamilienhauses in der Loggerstraße aus, hebelten die Wintergartentür auf und entwendeten u.a. Bargeld. Als Tatzeitraum kommt derzeit der 02.10. - 09.10.2017 in Frage. Im Deichstrich hebelten Unbekannte in der Zeit vom 06.10. - 09.10.2017 das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses auf und entwendeten auch hier Bargeld.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, die etwas Auffälliges bemerkt haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

