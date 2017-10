POL-WHV: Täter schlug die Scheibe eines Pkw mit einem Pflasterstein ein und entwendet aus einer Tasche Bargeld - Tasche lag unter dem Fahrersitz - Bieten Sie den Tätern keine Gelegenheit zum Diebstahl!

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Sonntag, 08.10.2017, schlug ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 02:00 - 07:00 Uhr die Fallscheibe eines Renault-Transporters, der auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße stand, ein und entwendete aus einer unter dem Fahrersitz gelegenen Tasche u.a. Bargeld.

Die Polizei warnt immer wieder davor, Wertsachen im Fahrzeug liegen zu lassen und betont, den Tätern keine Gelegenheit zum Diebstahl zu bieten.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

