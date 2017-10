POL-WHV: Täter entwendet nach einem Wohnungseinbruch in WIlhelmshaven einen grauen Audi A 5 - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Sonntag, 08.10.2017, wurde in der Zeit von 04:20 - 06:00 Uhr die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Salzastraße durch einen Fußtritt aufgetreten und aus der Wohnung u.a. Bargeld und ein PKW-Schlüssel entwendet. Anschließend entwendete der Täter den Pkw des Wohnungsinhabers, einen grauen Audi A5 mit WHV- Kennzeichen. Zeugen, die einen entsprechenden Krach im Treppenhaus gehört oder anderweitige Auffälligkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell