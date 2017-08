POL-WHV: Ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss in Wilhelmshaven unterwegs

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Wilhelmshavener Polizeibeamte kontrollierten am 09.08.2017 gegen 00:55 Uhr einen 22-jährigen Mann, der mit seinem Pkw die Friedrich-Paffrath-Straße befuhr. Der Aufforderung, den Polizeibeamten seinen Führerschein vorzuzeigen, konnte der Wilhelmshavener nicht nachkommen, da er nach eigenen Angaben nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der 22-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Weiterhin erfolgte die Einleitung entsprechender Verfahren, so dass sich der 22-jährige neben einem Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zudem wegen der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten muss.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell