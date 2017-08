POL-WHV: Bei Unfall schwer verletzt

Wilhelmshaven (ots) - bockhorn. Schwere Verletzungen erlitt am Dienstag gegen 08.30 Uhr ein 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Wilhelmshaven, die auf der Wilhelmshavener Straße (L 816) von Jehringhave in Richtung Blauhand fuhr. Kurz hinter Elllenserdammersiel wollte eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger nach links auf ein Feld abbiegen und hielt auf der Fahrbahn an, um Gegenverkehr passieren zu lassen. Die Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Dabei erlitt sie schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der landwirtschaftliche Anhänger wurde nur leicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell