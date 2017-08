POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel

Wilhelmshaven (ots) - varel. Am 07.08.2017, 07:55 Uhr, parkte eine Fahrzeugführerin ihren PKW Mazda auf dem Gemeinschaftsparkplatz des Wohn- und Praxishauses Pelzerstraße 1 an der Ecke Kirchstraße ordnungsgemäß ab. Als sie gegen 12:00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug einen Schaden an der linken Fahrzeugfront verursacht hat. Der Unfallverursacher habe sich nach Angaben der Geschädigten nicht gemeldet. Es konnten rote Lackspuren an den grauen PKW gesichert werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf ca. 1000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell