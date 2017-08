POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag, den 08.08.2017, um 16:19 Uhr befährt eine 80-jährige Pkw-Fahrerin die Freiligrathstraße in Richtung stadteinwärts. Auf gerader Strecke, in Höhe der Kleiststraße fährt sie auf ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und überschlägt sich. Der Pkw kommt auf dem Dach zum Liegen. Sowohl die Fahrerin als auch die 94-jährige Beifahrerin werden leicht verletzt aus dem Fahrzeug geborgen und mit Rettungsfahrzeugen dem Klinikum zugeführt. An beiden Fahrzeugen entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Bergung der Fahrzeuge wurde die Freiligrathstraße gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell