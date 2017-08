POL-WHV: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten in Jever

Wilhelmshaven (ots) - Am Montag, 07.08.17, gg. 19.00 Uhr, befuhr die Fahrerin (24 Jahre) eines Pkw in Jever die Mühlenstr. in Richtung Schortens. In Höhe der Einmündung Mühlenstr./Katharinenstr. übersah sie ein verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug, dessen Fahrer (20 Jahre) in die Katharinenstr. abbiegen wollte. Bei dem Versuch, einen Auffahrunfall zu verhindern, streifte die Fahrerin das haltende Fahrzeug, geriet in den Gegenverkeghr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Ihr Pkw kam kam erst auf der Seite liegend zum Stillstand. Durch den Unfall wurden die beteiligten Fahrzeugführer sowie eine Beifahrerin verletzt. An den Fahrzeugen entstanden hohe Sachschäden. Zur Versorgung der verletzten Personen wurden der Notarzt sowie 2 Rettungsfahrzeuge entsandt. Zur Absicherung der Unfallstelle sowie der Bergung der Fahrzeuge waren Mitglieder der FFW Jever eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell