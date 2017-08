POL-WHV: Pkw machte sich selbständig

Wilhelmshaven (ots) - Wilhelmshaven. Der 79-Jährige stieg am 07.08.2017, gegen 11.00 Uhr, aus seinem Pkw aus und musste feststellen, dass sich dieser in der kurzen Abwesenheit verselbständigte und in einen Graben am Heuweg rollte. (FOTO) Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand hoher Sachschaden an dem Pkw.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell