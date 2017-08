POL-WHV: Verkehrsunfall

Wilhelmshaven (ots) - Jever. Eine 19-jährige Frau befährt am 07.08.2017 gegen 07.50 Uhr mit ihrem Pkw die Anton-Günther-Straße, aus Richtung Mühlenstraße kommend, in Richtung Bahnhof. Eine 14-jährige Radfahrerin befährt den Friesenweg und hat die Absicht, die Anton-Günther-Straße zu überqueren. Infolge Unachtsamkeit übersieht sie dabei den herannahenden Pkw. Die Pkw-Fahrerin versucht noch zu bremsen und auszuweichen, streift jedoch die Radfahrerin. Dabei entsteht an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden. Verletzt wird niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell