POL-WHV: Verkehrsunfall - Geschädigte(r) gesucht!

Wilhelmshaven (ots) - Jever. Am Mittwoch, dem 02.08.2017, beabsichtigt die Fahrerin eines Opel Vectra, ihr Fahrzeug gegen 11.45 Uhr in der Kaakstraße, etwa in Höhe der Hausnummer 9, zu parken. Dabei touchiert sie einen links neben ihr geparkten weißen VW und beschädigt diesen an dessen hinteren rechten Seite. Die Verursacherin macht den Verkehrsraum für den Fließverkehr frei und parkt um. Als sie nach einer Minute zum Unfallort zurückkommt, ist der beschädigte weiße VW nicht mehr vor Ort. Dessen Besitzer(in) wird gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

