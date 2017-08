POL-WHV: Verkehrsunfall, 7-Jähriges Mädchen verletzte sich

Wilhelmshaven (ots) - Zetel. Am 06.08.2017 kam es in der Jakob-Borchers-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 23-jährigen Autofahrer und einer 7-jährigen Radfahrerin. Das Mädchen wollte bei Grünlicht die Fahrbahn an der Bedarfsampel überqueren, während der Führer des PKW das Rotlicht missachtete. Bei der Kollision beider Fahrzeuge stürzte das Mädchen und verletzte sich leicht.

