POL-WHV: Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf

Wilhelmshaven (ots) - Bockhorn. Am Freitag, den 04.08.2017, in der Zeit von 11.15 Uhr bis 12.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lange Straße. Dabei wurde ein grauer Honda an der linken, hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Bockhorn bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter 04453/7350 oder 04451/9230 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell