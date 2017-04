POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wilhelmshaven (ots) - Bockhorn. Ein 38jähriger Mann aus Montenegro, der am Donnerstag, dem 09.02.2017, gegen 01:40 Uhr, mit seinem VW Golf auf der Grabsteder Straße unterwegs war, wird sich einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellen müssen. Der Fahrer, der seit mehr als zwei Jahren in Deutschland wohnt, war lediglich im Besitz eines Führerscheins seines Heimatlandes. Um in Deutschland fahren zu dürfen, hätte der 38-Jährige, als Nicht-EU-Bürger, seinen Führerschein, spätestens sechs Monate nach Wohnsitznahme in Deutschland, in eine europäische Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell