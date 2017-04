POL-WHV: Versuchter Einbruchdiebstahl (Zeugenaufruf)

Wilhelmshaven (ots) - Varel. Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Donnerstag, dem 09.02.2017, in einen Tankstellenshop, an der B 437 (Bockhorner Straße), in Varel-Borgstede, einzubrechen. Sie hebelten ein Fenster auf und lösten dabei gegen 02:30 Uhr die Alarmanlage aus. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde kein Diebesgut erlangt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell