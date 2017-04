POL-WHV: Einbruchdiebstahl in Varel

Wilhelmshaven (ots) - Varel - In der Nacht vom Dienstag, 07.02., auf Mittwoch, 08.02.2017, kam es zu einem schweren Fall des Diebstahls zum Nachteil zweier Firmen. Auf einer Großbaustelle des an der Hans-Schütte-Straße gelegenen Gewerbegebietes "Jadepark" brachen bislang unbekannte Täter mehrere Baucontainer auf und entwendeten neben Elekronikgeräten, Werkzeug, Schlüssel als auch Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

