POL-WHV: Einbruchdiebstahl in Zetel

Wilhelmshaven (ots) - zetel - In der Nacht vom Dienstag, 07.02., auf Mittwoch, 08.02.2017 überwanden bislang unbekannte Täter gewaltsam den Schließmechanismus einer rückwärtig gelegenen Tür und gelangten so in ein gewerblich genutztes Gebäude in Neuenburg, Quellental. Die Räumlichkeiten einer Physio- sowie Zahnarztpaxis wurden durchsucht. Diebesgut konnte erlangt werden, das genaue Ausmaß steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04451-9230 an die Polizei Varel mitzuteilen.

