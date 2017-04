POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Varel

Wilhelmshaven (ots) - varel. Am Dienstagvormittag, in der Zeit von 09:00 - 12:30 Uhr, kam es im Ortsteil Altjührden, Wiefelsteder Straße Nähe Almsee, zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. In Abwesenheit des Hausbewohners hebelten der oder die Täter ein Fenster zum Objekt auf und gelangten hinein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell