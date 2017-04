POL-WHV: Einbruch aus Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - wangerland. Im Tatzeitraum vom 03.02.2017, 11:00 Uhr, bis 07.02.2017, 14:30 Uhr, ereignete sich in der Hooksieler Straße im Wangerland ein Einbruch in ein Wohnhaus.

Die unbekannten Täter stiegen in dem Tatzeitraum in das Haus der Geschädigten ein und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Das Diebesgut wurde anschließend in mehreren Umzugskartons gepackt und vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Dabei ließen die Täter zwei der Kartons am Tatort zurück. Dies könnte für eine Störung der Täter oder für einen Platzmangel im Fahrzeug sprechen.

Aufgrund der Gesamtumstände muss davon ausgegangen werden, dass sich die Täter längere Zeit im Haus aufgehalten haben und sich das Fluchtfahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes in Tatortnähe befand.

Die Polizei ist bei den Ermittlungen auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Jever unter der Rufnummer 04461-92110 entgegen.

