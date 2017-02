POL-WHV: Containerbrand durch aufmerksame Zeugen verhindert - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am 02.02.2017 gegen 21:00 Uhr in der Straße 'Auf dem Klei' in Wilhelmshaven versucht einen Restabfallcontainer in Brand zu setzen. Der Brand wurde durch aufmerksame Anwohner rechtzeitig entdeckt und gelöscht. Am Restabfallcontainer entstand kein Schaden.

Für sachdienliche Hinweise werden Zeugen gebeten sich mit der Polizeiinspektion WIlhelmshaven/Friesland unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell