POL-WHV: Altpapiercontainer in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am 03.02.2017, im Zeitraum von 01:11 bis 2:00 Uhr, wurden mehrere Altpapiercontainer im Postgang in Wilhelmshaven in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurden die Altpapiercontainer vollständig zerstört. Am nahestehenden Gebäude der Hauptpostfiliale entstand erheblicher Sachschaden. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven gelöscht. Zeugen, die Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

