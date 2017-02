POL-WHV: Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots) - Varel. Am 02.02.2017, gegen 19:10 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich B 437 (Bürgermeister-Heidenreich-Straße) / Windallee ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines graufarbenen Mercedes bog von der Windallee kommend nach links auf die B 437 ein, um die Fahrt in Richtung Rodenkirchen fortzusetzen. Im Kreuzungsbereich kam es dabei zur Kollision mit einem von links kommenden blaufarbenen Peugeot, der auf der B 437, aus Fahrtrichtung Rodenkirchen kommend, in Richtung Bockhorn unterwegs war. Die Fahrer beider Fahrzeuge gaben an, dass sie bei Grünlicht in die ampelgeregelte Kreuzung eingefahren seien. Der Schaden an den Fahrzeugen, die nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren, beträgt nach einer ersten Schätzung rund 6000 Euro. Die 53- und 72-jährigen Fahrzeugführer blieben unverletzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei, unter der Telefonnummer 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell