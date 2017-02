POL-WHV: Verkehrsunfall mit radfahrendem Kind

Wilhelmshaven (ots) - Bockhorn- Am 02.02.2017, gegen 07.15 Uhr, kommt es in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem radfahrenden Kind. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr die 26-jährige Fahrzeugführerin die Straße Alte Bahnlinie in Richtung Süden, als ein 11-jähriges Kind mit seinem Fahrrad die Fahrbahn über eine Verkehrsinsel überqueren wollte. Auf der Fahrbahn kommt es zum Zusammenstoß. Das Kind wird hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell