POL-WHV: Sachbeschädigungen an Postfahrzeuge

Wilhelmshaven (ots) - Sande. Auf dem Stellplatz für Dienstfahrzeuge am Post-Depot Am Bulsterdeich wurden die Reifen von Postfahrzeugen zerstochen. So wurde in der Nacht zum Montag, 31.01.17 ein Fahrzeug und in der darauffolgenden Nacht zwei Fahrzeuge "Opfer" des Reifenstechers. Es wurde jeweils ein Reifen beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sande persönlich oder telefonisch unter 04422/684 zu melden.

