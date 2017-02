POL-WHV: Einbruch in Wohnhaus

Wilhelmshaven (ots) - Varel. In der Zeit vom Freitag, 27.01.17 bis Dienstag, 31.01.17 drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus, in der Straße "Sonnenau" ein. Nachdem Sie ein Fenster aufgehebelt hatten gelangten Sie ins Gebäude und durchsuchten alle Räume. Mit erbeutetem Schmuck konnten sie unerkannt fliehen.

