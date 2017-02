POL-WHV: Pkw ausgebrannt

Wilhelmshaven (ots) - Varel. Am Dienstag, 31.01.2017 gegen 23.30 Uhr, wurde in der Straße "Vor dem Moore" der Brand eines Pkw mitgeteilt. Die Polizei stellte ein auf einem Grundstück abgestellten Pkw fest, der im vorderen Bereich in Flammen stand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Varel wurde der Brand gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, kann zur Brandursache aber noch keine Angaben machen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell